Під стінами Ради молодик у балаклаві намагався забрати собі Мерседес

Про це у своєму Facebook написав журналіст "5 каналу" Святослав Цеголко.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що Мерседес куплений на його гроші.

"Вже після відходу "Правого сектора", це чудо в балаклаві намагалося "забрати собі Мерседес, тому що він куплений за мої гроші". Каже, що обличчя йому "заборонив показувати Ярош" (лідер "Правого сектора". - Ред.). Думаю, бреше. "Правий сектор" пішов через 20 хвилин. Ось тільки десятки киян, які "прийшли захищати Раду", повірили. Невідомий у балаклаві пішов пішки, тільки значок у авто відламав", - написав журналіст.