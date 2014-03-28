Під стінами Ради молодик у балаклаві намагався забрати собі Мерседес
00:31, 28 березня 2014Політика
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Під час штурму Верховної Ради "Правим сектором" невідомий в балаклаві мав намір забрати собі припаркований біля ВР "автомобіль Mercedes-Benz.
Невідомий у балаклаві відламав значок у авто / Facebook Святослав Цеголко
Про це у своєму Facebook написав журналіст "5 каналу" Святослав Цеголко.
Свій вчинок чоловік пояснив тим, що Мерседес куплений на його гроші.
"Вже після відходу "Правого сектора", це чудо в балаклаві намагалося "забрати собі Мерседес, тому що він куплений за мої гроші". Каже, що обличчя йому "заборонив показувати Ярош" (лідер "Правого сектора". - Ред.). Думаю, бреше. "Правий сектор" пішов через 20 хвилин. Ось тільки десятки киян, які "прийшли захищати Раду", повірили. Невідомий у балаклаві пішов пішки, тільки значок у авто відламав", - написав журналіст.
Під стінами Ради молодик у балаклаві намагався забрати собі Мерседес / Facebook Святослав Цеголко
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