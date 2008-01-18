Люди Балоги пишуть Тимошенко від імені Ющенка

Секретаріат Президента готує лист Президента України до уряду щодо антиінфляційних заходів. Такий крок анонсував під час брифінгу керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Роман Жуковський, повідомляє прес-служба Віктора Ющенка.

«Наша служба рекомендуватиме Главі держави звернутися до уряду з тим, щоб у найближчі терміни були вжиті заходи для зміни офіційного прогнозу інфляції», – повідомив Р. Жуковський. Також він висловився за внесення відповідних змін до бюджету.

Відповідно до позиції Секретаріату Президента, офіційний прогнозний показник інфляції повинен враховувати перерахунок розміру прожиткового мінімуму, нагадують у СП. Керівник економічної служби Секретаріату Президента нагадав, що затверджений Закон про державний бюджет на 2008 рік заснований на розрахунку інфляції у 9,6%. Проте у вівторок міністр економіки Богдан Данилишин заявив, що прогноз інфляції може бути переглянутий у бік збільшення – до 12,5%.

«Такий перегляд матиме значний вплив на велику кількість наших громадян. Насамперед це стосується пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію за віком, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб», – застеріг проти негативного соціального ефекту таких кроків представник Секретаріату.

За підрахунками Головної служби соціально-економічного розвитку, якщо інфляція за 2008 рік буде на три відсотки вища, то за 2008 рік такий пенсіонер недоотримає 170 гривень, або, починаючи вже з січня – по 14 гривень щомісяця.

«Це стосуватиметься всіх видів державної допомоги, що розраховуються на основі прожиткового мінімуму», – попередив Р. Жуковський.

Він також нагадав про необхідність співвіднести прогноз інфляції із цифрою реальних доходів державного бюджету. «Президент неодноразово наполягав, щоб бюджет ґрунтувався на реальних розрахунках доходів», – заявив Р. Жуковський.