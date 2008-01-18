Люди Балоги пишуть Тимошенко від імені Ющенка
Вимагають змін до бюджету
Секретаріат Президента готує лист Президента України до уряду щодо антиінфляційних заходів. Такий крок анонсував під час брифінгу керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Роман Жуковський, повідомляє прес-служба Віктора Ющенка.
«Наша служба рекомендуватиме Главі держави звернутися до уряду з тим, щоб у найближчі терміни були вжиті заходи для зміни офіційного прогнозу інфляції», – повідомив Р. Жуковський. Також він висловився за внесення відповідних змін до бюджету.
Відповідно до позиції Секретаріату Президента, офіційний прогнозний показник інфляції повинен враховувати перерахунок розміру прожиткового мінімуму, нагадують у СП. Керівник економічної служби Секретаріату Президента нагадав, що затверджений Закон про державний бюджет на 2008 рік заснований на розрахунку інфляції у 9,6%. Проте у вівторок міністр економіки Богдан Данилишин заявив, що прогноз інфляції може бути переглянутий у бік збільшення – до 12,5%.
«Такий перегляд матиме значний вплив на велику кількість наших громадян. Насамперед це стосується пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію за віком, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб», – застеріг проти негативного соціального ефекту таких кроків представник Секретаріату.
За підрахунками Головної служби соціально-економічного розвитку, якщо інфляція за 2008 рік буде на три відсотки вища, то за 2008 рік такий пенсіонер недоотримає 170 гривень, або, починаючи вже з січня – по 14 гривень щомісяця.
«Це стосуватиметься всіх видів державної допомоги, що розраховуються на основі прожиткового мінімуму», – попередив Р. Жуковський.
Він також нагадав про необхідність співвіднести прогноз інфляції із цифрою реальних доходів державного бюджету. «Президент неодноразово наполягав, щоб бюджет ґрунтувався на реальних розрахунках доходів», – заявив Р. Жуковський.