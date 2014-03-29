Новий генсек НАТО "підробляв" таксистомм

Новим генеральним секретарем альянсу стане колишній норвезький прем'єр Йєнс Столтенберг, ідеться в сюжеті ТСН.

У НАТО цю кандидатуру затвердили одностайно. 1 жовтня норвежець замінить на цій посаді данця Андерса Фоґ Расмуссена.

Столтендберг двічі очолював норвезький уряд, пережив із країною теракт Андерса Брейвіка.

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Запам'ятався він також мандрівкою на Південний полюс – на честь свого співвітчизника Руаля Амундсена. А також роботою в таксі.

Перед виборами минулого року Столтенберг сів за кермо, власноруч розвозячи виборців.

Утім, перемогти йому це не допомогло.

Як уже повідомлялося, норвезький прем'єр Столтенберг став новим генсеком НАТО.