"Правий сектор" передав частину "скарбів" Пшонки в музей

"Скарби" з будинку Пшонкистануть музейними експонатами. Представники "Правого сектора" віддали їх на зберігання в Національний художній музей України, повідомляє ТСН.

Фахівцям передані стародруки XVI століття, золоті монети царської Росії, ікони XIX століття і багато іншого. Коштовне майно колишнього генпрокурора розграбували мародери.

Читайте такожЗМІ: Мародери під виглядом самооборони грабують залишені маєтки

За словами керівника інформаційного відділу "Правого сектора" Борислава Берези, докладено багато зусиль, щоб знайти і повернути награбоване. Незабаром прокурорські скарби знову побачать всі бажаючі.

"Ми зайнялися пошуком, отримали оперативну інформацію. Вилучили, знайшли. На сьогоднішній день ми передаємо ці скарби в руки пана міністра, який займеться тим, щоб те, що було вкрадено злодійкуватим генпрокурором, побачили люди", - пояснив Береза.