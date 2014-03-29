На з'їзд "Партії регіонів" не пустили журналістів

У Києві розпочався з'їзд "Партії регіонів", куди не пустили журналістів.

Про це повідомляє портал "Новости Донбасса".

"З'їзд ПР проходить без журналістів. Почали з гімну. Журналістів залишили сидіти в холі", - передає кореспондент ресурсу.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням ЗМІ перша частина з'їзду "Партії регіонів" буде засекречена від журналістів.

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На з'їзді регіонали планують обрати колективний орган управління. Це буде щось на зразок "політбюро" до складу якого, як очікується, увійдуть: Олександр Єфремов, Михайло Добкін, Тетяна Бахтєєва, Борис Колесніков, Дмитро Шенцев, Олександр Вілкул, Сергій Тігіпко і Нестор Шуфрич.

Також нагадаємо, що обласні парторганізації "Партії регіонів" підтримали кандидатуру екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна на майбутніх виборах президента.