Рибак на з'їзді ПР розповів про "помилку" Азарова та економічний тиск Росії

На своєму виступі на з'їзді партії екс-спікер Верховної ради України, нардеп Володимир Рибак заявив, що Микола Азаров занадто пізно розповів народу України про ризики Угоди з ЄС, повідомляє кореспондент порталу Новини Донбасу.

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"Помилка Азарова була в тому, що він занадто пізно повідомив людям про ризики підписання угоди з ЄС і люди вийшли на Майдан. Ми зіткнулися з економічним тиском РФ. Підписання угоди з ЄС стало б катастрофою", - говорить Рибак.

Також журналістів, як і раніше, не пускають до зали, де проходить з'їзд. У прес-центрі вимкнули трансляцію і Wi-Fi.