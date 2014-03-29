Рибак на з'їзді ПР розповів про "помилку" Азарова та економічний тиск Росії
11:59, 29 березня 2014Політика
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Сьогодні, 29 березня, в Києві проходить другий етап ХIV з'їзду Партії регіонів. З'їзд відкрився виконанням державного гімну України.
Рибак говорив, що Азаров занадто пізно розповів українцям про ризики підписання Асоціації
На своєму виступі на з'їзді партії екс-спікер Верховної ради України, нардеп Володимир Рибак заявив, що Микола Азаров занадто пізно розповів народу України про ризики Угоди з ЄС, повідомляє кореспондент порталу Новини Донбасу.
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"Помилка Азарова була в тому, що він занадто пізно повідомив людям про ризики підписання угоди з ЄС і люди вийшли на Майдан. Ми зіткнулися з економічним тиском РФ. Підписання угоди з ЄС стало б катастрофою", - говорить Рибак.
Також журналістів, як і раніше, не пускають до зали, де проходить з'їзд. У прес-центрі вимкнули трансляцію і Wi-Fi.
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