Тігіпко подумає, чи виходити йому з ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення XIV з`їзду Партії регіонів, делегати якого ухвалили рішення підтримати на виборах президента кандидатуру Михайла Добкіна.

За словами Тігіпка, Партія регіонів ще є важливою для подолання сепаратистських тенденцій в Україні, саме тому він боровся за неї до останнього, оскільки також вважає, що партія має вплив на південному сході і може об`єднати країну.

На запитання, чи буде він виходити з партії, Тігіпко відповів: «Подивимося».

Він вважає, що «Майдан, загиблі люди, Крим і втеча президента (Януковича) багато в чому починалося в цих стінах (Міжнародний виставковий центр, де за традицією Партія регіонів проводить свої з`їзди - УНІАН). Якщо партія не демократична, то вона виростить наступного Януковича. Бачить Бог, я боровся, скільки міг, аби зробити її демократичною і прозорою, щоб у партії могли говорити вільно, щоб вона слухала своїх виборців. На жаль, цього не вийшло. Сьогодні для мене це не партія, це приватне підприємство. Що далі буде, подивимося», - сказав Тігіпко.

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Тігіпко наголосив, що, попри пропозицію відмовитися від участі в передвиборчих перегонах на користь інших кандидатів від Партії регіонів, він знімати свою кандидатуру не буде. «Ні, ні, не дочекаються», - запевнив Тігіпко.