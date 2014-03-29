Тягнибок позитивно оцінює об'єднання зусиль Кличка і Порошенка на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після завершення з`їзду ВО “Свобода”, який проходив у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу домовленостей щодо підтримки на президентських виборах та виборах мера Києва, досягнутих між Кличком та Порошенком, Тягнибок зазначив: “Будь-які інтеграційні процеси, які відбуваються сьогодні в середовищі колишньої опозиції, а теперішньої влади, ми однозначно схвалюємо, тому що перемогти ми зможемо тільки разом і тільки спільно”.

Тягнибок також наголосив, що “Свобода” не буде критикувати, і «я особисто ніколи не буду критикувати тих людей, з якими пліч-о-пліч ми пройшли протягом трьох місяців революції гідності”. При цьому він додав, що це є спільна боротьба, і ще не всі завдання, які ставилися під час революції, на сьогодні реалізовані.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу останніх соціологічних опитувань, які свідчать про невисокий рейтинг лідера ВО “Свобода”, Тягнибок нагадав, що перед парламентськими виборами ті самі соціологічні служби показували партії такі відсотки, що вона нібито навіть не проходила до парламенту України, але в результаті ВО “Свобода” не тільки пройшла в парламент, але й отримала 11% голосів виборців.

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Тягнибок не виключає, що пізніше під час президентської кампанії можуть бути якісь домовленості між кандидатами у президенти щодо координації дій або щодо підтримки один одного.

На уточнююче запитання журналістів, чи можуть бути якісь домовленості між ним та лідером “Правого сектора” Дмитром Ярошем, Тягнибок відповів: “В тому числі ми не виключаємо, що можуть бути відповідні домовленості і з іншою націоналістичною політичною силою, до речі, появу якої ми позитивно сприймаємо”.

“Ми навіть зовсім схвально віднеслися б до того, щоб у парламенті могла бути представлена не одна націоналістична партія“, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, з`їзд “УДАРу” підтримав кандидатуру Порошенка на пост президента.

Лідер партії ”УДАР” Віталій Кличко висловив переконання, що Порошенко має стати єдиним кандидатом від демократичних сил на пост президента.

Сам Кличко прийняв рішення балотуватися на посаду мера Києва.