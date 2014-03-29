«Свобода» висунула Тягнибока кандидатом на пост президента

Олег Тягнибок піде на вибори від "Свободи".

XXVIII з’їзд Всеукраїнського об’єднання “Свобода” висунув лідера партії Олега Тягнибока кандидатом на пост президента України на позачергових виборах. Читайте також«Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 568 делегатів з'їзду. Рішення було одноголосним. Не було жодного голосу «проти» та «утримався».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter