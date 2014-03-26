У Рівному попрощалися з Сашком Білим

У Рівному сьогодні попрощалися з лідером «Правого сектору» в Західному регіоні України Олександром Музичком (Сашком Білим).

Як передає кореспондент УНІАН, труна з тілом Музичка була встановлена в Рівненському обласному музично-драматичному театрі. Прощатися з ним прийшли тисячі людей.

Навпроти облмуздрамтеатру, сформувалася колона, яку очолили прапороносці з Державними прапорами із жалобними стрічками. У зв’язку з жалобною процесією був перекритий рух транспорту в центральній частині Рівного - по вулиці Соборній.

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У колоні були представники «Правого сектору» з усієї України, національно-демократичних сил, депутати обласної і міської рад, пересічні рівняни.

Процесія із зупинкою біля Свято-Вознесенського собору пронесла труну до Свято-Покровського Собору, де відбулася панахида.

Поховають Музичко на кладовищі "Молодіжне" у Рівному неподалік від могил загиблих на Майдані у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 25 березня сектор зв'язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області повідомив, що тіло Музичка з вогнепальними пораненнями в серце було виявлене вночі недалеко від села Бармаки поблизу Рівного. За попередньою версією міліції Музичка розстріляли невідомі, які приїхали на трьох мікроавтобусах. Також було повідомлено, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 ККУ (вбивство).

Разом з тим рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують у цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов повідомив, що Музичко був смертельно поранений з власної зброї під час проведення спецоперації спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» на території Рівненської області із затримання членів організованої злочинної групи.