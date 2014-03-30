В Одесі учасники проросійського маршу напали на прибічників єдності України

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі.

Сьогодні в Одесі відбувалися дві акції. Зокрема, прихильники єдиної України після віче в пам'ять Небесної сотні, що пройшла біля пам'ятника, пішли маршем «Не пустимо агресора в наш дім» через центр міста. Люди вишикувалися від пам'ятника Дюку уздовж Приморського бульвару, щоб розтягнути величезний прапор України. Шикувалися довго - протяжність прапора, що складається з кількох полотнищ, - понад 1 км. Щоб його розправити, людям довелося вишикуватися від Дюка до перетину вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.

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Потім почався марш через центр міста - в парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, щоб покласти там квіти до пам'ятника Невідомому матросу. Активісти (за різними оцінками, 5-6 тис. чоловік) несли плакати: «Люстрація» , «Одеса - Україна» , «Одеса - за цілісність України» , «Україна - єдина країна», «Одна єдина соборна Україна» і т. п. Вони скандували: «Одеса - не Росія!» , «Слава - Україні , героям - слава!» , «Герої не вмирають!», «Одна єдина велика Україна», «Путін , геть!», « Схід і Захід - разом!».

В цей же час від Куликового поля після традиційного мітингу (на ньому оголосили, що в регіоні створюється обласна громада, до лав якої «почали записуватися всі бажаючі») розпочався проросійський марш центральними вулицями до пам'ятника Дюку, «щоб зробити фото на пам'ять». У колоні йшли приблизно 2-2,5 тис. осіб. Вони скандували: «Вперед, слов'яни, русичі ідуть!», «Слава Русі!», «Гурвіца - на смітник!», «Свободу Антону Давидченку!», «Беркут», «Росія» та інше. По ходу руху колони в будинках (на балконах і у вікнах) з'являлися прапори України, які учасники маршу сприймали дуже агресивно.

Колона підійшла по Приморському бульвару до Дюка, де перебували близько 50 учасників альтернативної акції. Решта прихильники єдності України до пам’ятника не повернулися. У проросійської колоні хтось вигукнув: «Правий сектор!» І частина учасників маршу побігла до пам'ятника. Люди, які перебували біля нього, встигли піднятися на постамент, їх оточили кілька десятків міліціонерів. Проросійські активісти почали нападати на опонентів, кидати яйця і каміння. Одному молодикові з «Правого сектору» розбили голову.

Кілька десятків радикально налаштованих проросійських активістів наскакували на правоохоронців , вигукували лайки і закликали «вбивати бандерівців». Один з них (в масці і великих мотоциклетних окулярах) кричав, що «поки живий Ярош і йому подібні, я буду ходити в масці ... Візьму Калашникова ... Будемо боротися всіма можливими методами, в тому числі в Одесі».

На Приморський бульвар прибули додаткові міліцейські сили, а також близько 100 активістів місцевого Євромайдану, які перебували в парку Шевченка. Як пояснив один із них, їм «подзвонили і повідомили, що напали на наших хлопців».

До пам'ятника також прибули начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі та начальник даного управління Петро Луцюк.

Прихильників єдності відтіснили на Потьомкінські сходи опоненти і поставили на пам'ятник прапор РФ, який потім зняли. Міліції, самообороні Євромайдану і кільком активістам Антимайдану вдалося розвести людей в різні боки. Прихильники єдності залишилися на бульварі, один з них сказав , що серед «антимайданівців було 20-30 провокаторів з Росії, які нацькували колону на «Правий сектор». Проросійська колона повернулася на Куликове поле іншим маршрутом. Вони скандували свої традиційні речівки. На балконах, уздовж їхнього руху, деякі мешканці вивішували прапори України. З одного з таких балконів в них почали кидати горщики з квітами і пластикові пляшки з водою. Ніхто не постраждав.