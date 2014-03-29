Росія досі не пояснила велику кількість її військ на східному кордоні України

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця зазначає, що Росія досі не пояснила, чому така велика кількість її військ перебуває на східному кордоні України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця сказав на прес-конференції у Києві.

За його словами, він не може не довіряти міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, який заявив, що Росія не має наміру вторгатися на територію України, оскільки Лавров представляє офіційну позицію Москви.

“Єдине: закрадається сумнів щодо детального пояснення та аргументування того, чому така велика кількість військ перебуває на східному кордоні України і чому вони проводять такі інтенсивні військові навчання, з його сторони не прозвучало”, - сказав Дещиця.

За його словами, така відповідь також не прозвучала під час контактів Лаврова і президента РФ Володимира Путіна з генеральним секретерем Пан Гі Муном ООН і державним секретарем США Джоном Керрі.

“Ми всі сподіваємося, що російська сторона буде дотримуватися тих слів, які були виголошені на високому офіційному рівні”, - сказав Дещиця.

Він зазначив, що не існує підгрунтя для того, щоб Росія вводила війська в Україну для захисту російськомовного населення. “Якщо дійсно є загроза російській мові в Україні, я в це не вірю, але ми можемо це обговорювати в рамках переговорів, а не в рамках мілітаристської агресії”, - додав Дещиця.