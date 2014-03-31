Тарута підтримує пропозицію Яценюка про ліквідацію облдержадміністрацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами, характеризуючи пропозиції прем'єр-міністра про ліквідацію облдержадміністрацій.

«Загалом, якщо будемо говорити про те, щоб робити децентралізацію, передавати повноваження з боку центральної влади на місця, то, в принципі, основні повноваження повинні бути в обласних та місцевих виконкомах влади. Це нормальна ситуація, я абсолютно поділяю», - сказав Тарута. При цьому він додав: «Влада повинна все-таки сконцентруватися навколо кожної людини, ми повинні зробити таку владу, щоб вона дійшла дійсно до кожної людини. І якщо конкретно в селищі селищна рада виділить тих депутатів, які будуть відповідальні за краще життя їх, то неважливо, до якої партії вони належать. Важливо, щоб життя цих людей буде кращим. Те ж саме повинно бути і на рівні районів і міст».

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Тарута відзначив, що саме місцеве самоврядування повинне бути спрямоване на кращий добробут кожної території. «Тут же не розглядаються питання якісь національні. Це питання якості життя саме місцевої території. Тому, яка партія буде (переважаючою в облвиконкомі - УНІАН), це вже жителі даної території визначать.... Більш того, повинна бути передбачена і ротація депутатів, які не виконують свої зобов'язання», - додав Тарута. І ще раз підкреслив, що не бачить проблеми в тому, що в місцевих органах влади буде переважати та, чи інша партія. « Буде чи партія «Свобода», або Партія регіонів, яка різниця? Я не бачу в цьому проблеми. Це вже парламент повинен бути більш збалансованим для того, щоб відображати національну політику, а не регіональну», - сказав голова облдержадміністрації.