Гриценко пояснив, чому він такий розумний зараз, а не коли міністром був

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що завжди займав позицію про зняття недоторканності з Президента, але не міг з етичної точки зору про це говорити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи вчора в ток-шоу «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

«Мене публічно колеги по фракції звинуватили – чому ти став такий розумний зараз, а не говорив це, коли був міністром. Я можу запевнити, що про це говорив, але є питання службової етики», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, коли йшла виборча кампанія, і в серпні, і в вересні він порушував питання, щоб сам Президент ініціював відміну власної недоторканності.

«Це можуть підтвердити колеги, які зі мною працювали – БАЛОГА, ВАСЮНИК, БЕЗСМЕРТНИЙ, ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО та інші. У вересні практично переконали один одного, що потрібно Президенту виступити на черговій зустрічі з регіональними ЗМІ з такою ініціативою», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я особисто написав текст цієї ініціативи Президента, і за погодженням з колегами по штабу передав прес-секретареві. Ми були здивовані, що Президент наступного дня не зачитав цю ініціативу», - запевнив він.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що це не питання особистості - ЮЩЕНКА чи когось іншого. «Ми говоримо про прийняття закону на перспективу і незалежно від особистості» - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня А.ГРИЦЕНКО заявив, що недоторканність треба скасувати не лише для депутатів, але й для Президента України.

Між тим фракція «Наша Україна – Народна Самооборона» заявила, що не підтримує ініціативу щодо скасування недоторканності Президента України.

“Президент є главою Української держави, гарантом її незалежності і територіальної цілісності, конституційних прав і свобод її громадян, верховним головнокомандувачем збройних сил. Саме тому Конституція встановлює для нього особливий правовий захист і особливу процедуру імпічменту у разі порушення ним законодавства”, – йдеться у заяві. Особливий правовий захист глави держави застосовується в усіх країнах світу, підкреслюють представники фракції НУ-НС.