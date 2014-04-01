У розвідці США вважають, що РФ готує ґрунт для захоплення сходу України

В програмі телеканалу "Фокс" голова Комітету розвідки Палати Представників США Майк Роджерс висловив серйозне занепокоєння відносно присутності російський військ на українсько-російському кордоні, передає Голос Америки.

Читайте такожКількість російських військових на кордоні з Україною зменшилася - ЗМІ

"Ми бачимо десятки тисяч солдатів. І мова не лише про їх кількість, йдеться про їх призначення та конфігурацію, які саме військові одиниці розташовані на кордоні, і на що саме вони здатні. Вони мають все необхідне на сьогоднішній день на східному кордоні. Щоб зайти на територію України, якщо буде прийняте таке рішення. У них є загони спецпризначення, важка артилерія, піхотинці – все, щоб вторгнутись в Україну. На мою думку вони продовжуватимуть тиснути, вони продовжувати проводити пропагандистську кампанію у східній україні, щоб підготувати ґрунт для захоплення східного регіону", - заявив Майк Роджерс.