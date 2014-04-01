Лондонська біржа може зупинити агресію Путіна проти України – експерт

Агресію Кремля проти України можна зупинити лише економічними інструментами, якщо вдарити по Росії через фондову біржу в Лондоні. Про це газеті La Stampa розповів американський аналітик і експерт з питань Росії і України Андрес Аслунд, передає ТСН.

Він нагадав, що серце російських фінансів розміщене саме в Лондоні.

"70% російських бондів у портфелях західних інвесторів. Західні інвестори, крім того, володіють процентним еквівалентом акцій російських компаній, які є у вільному обігу. Значною мірою все проходить через лондонські ринки. Варто відштовхуватися саме від цього, створюючи фінансовий тиск, який прискорить відтік капіталів з Росії, знецінення рубля і місцевих ринків акцій, на яких вже фіксується щоденне падіння на кілька відсотків", - радить Аслунд. Читайте також10 можливих наслідків ситуації в Україні для світового співтовариства - ЗМІ

Він також радить Заходу звернути увагу на те, що багато росіян з оточення Путіна відмивають гроші в Європі. Експерт зауважує, що Росія відчує, якщо Брюссель і США почнуть ретельніше перевіряти російські рахунки в західних банках і блокувати їх, якщо кошти виявляться незаконними. Читайте такожУ розвідці США вважають, що РФ готує ґрунт для захоплення сходу України

"В цієї точки зору російська фінансова система має кілька слабких точок, які можуть бути використані, щоб натиснути на Москву", - переконаний експерт. Читайте також: Країни G7 в Гаазі погрожують Путіну розвалити економіку Росії у випадку нападу на Україну Аслунд також підкреслив, що Росія залежить від внутрішніх проблем, з якими доводиться мати справу Путіну. Поки він намагається вирішити їх силовими методами.

Нагадаємо, екс-радник Путіна каже, що Кремль зупиниться після захоплення Фінляндії.