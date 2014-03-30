Кремль про санкції Заходу: Хворобливих відчуттів ми не відчуваємо

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю програмі "Недільний час" з Ирадой Зейналовой на Першому каналі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Не хочу говорити, що санкції сміховинні або нам на це начхати, - продовжив він. - Це неприємні речі. Те, що намагаються ці санкції загострити в персональному плані і представити їх як націлені на когось особисто, явно бажаючи боляче вкусити, видно неозброєним оком". "Нам від цього радості мало, але і хворобливих відчуттів ми не відчуваємо. Ми переживали й не такі часи", - додав керівник дипустанови.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких введені економічні санкції. Санкційний список включає в себе 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопоставлені співробітники адміністрації Кремля і банк «Росія».

Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозили операції за картками банку «Росія».