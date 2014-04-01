Росія запевняє, що поважає суверенітет України - МЗС РФ
16:28, 01 квітня 2014Політика
0 0
У заяві, опублікованій у вівторок на сайті російського зовнішньополітичного відомства, Росія запевняє, що строго дотримувалася і дотримується передбачених у Будапештському меморандумі зобов'язань з поваги до суверенітету України.
Росія вважає, що дотримується своїх зобов'язань згідно з Будапештським меморандумом / REUTERS
Про це пише РИА Новости.
«Російська Федерація суворо дотримувалася і дотримується передбачених у Будапештському меморандумі зобов'язань з поваги до суверенітету України, в тому числі в ході багатомісячного внутрішньополітичного протистояння в Києві, чого не можна сказати про політику західних країн, які під час подій на Майдані цим суверенітетом відверто знехтували», - повідомили в МЗС РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter