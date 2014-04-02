Американський банк заблокував трансфер російського посольства

Офіційний представник МЗС Росії Олексій Лукашевич назвав рішення банку неприйнятним, протизаконним і абсурдним і заявив, що JPMorgan Chase надав адміністрації США "ведмежу послугу", повідомляє BBC Україна.

"Якщо американська фінансова структура розраховувала таким чином "відзначитися", заробивши очки перед Білим домом, то явно перестаралася", - заявив Лукашевич.

Він наголосив, що будь-які ворожі дії проти російської дипмісії можуть отримати реакцію, яка неминуче позначиться на роботі посольства і генконсульств США в Росії.

У самому банку ситуацію поки не прокоментували. Гроші призначалися страховій компанії "Согаз".