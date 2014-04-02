Американський банк заблокував трансфер російського посольства
00:10, 02 квітня 2014Політика
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Росіяни обурені, що американський банк JPMorgan Chase заблокував грошовий трансфер посольства Росії в Астані, пояснивши це дією санкцій щодо Росії
Росія обіцяє помститися американським посольствам / Фото : REUTERS
Офіційний представник МЗС Росії Олексій Лукашевич назвав рішення банку неприйнятним, протизаконним і абсурдним і заявив, що JPMorgan Chase надав адміністрації США "ведмежу послугу", повідомляє BBC Україна.
"Якщо американська фінансова структура розраховувала таким чином "відзначитися", заробивши очки перед Білим домом, то явно перестаралася", - заявив Лукашевич.
Він наголосив, що будь-які ворожі дії проти російської дипмісії можуть отримати реакцію, яка неминуче позначиться на роботі посольства і генконсульств США в Росії.
У самому банку ситуацію поки не прокоментували. Гроші призначалися страховій компанії "Согаз".
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