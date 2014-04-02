Мамчур спростував, що йому запропонували очолити Нацгвардію

Військові інженери зараз оглядають пошкоджені окупантами українські літаки з аеродрому Бельбек, щоб вирішити, як доправити їх на материк.

Про передачу техніки Україні домовляється з росіянами наше військове керівництво. Про це розповів журналістам командир льотчиків Юлій Мамчур. Його частина зараз базується у Миколаєві, передає ТСН.

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Час для журналістів Юлій Мамчур зміг знайти лише близько 10-ї вечора. Каже, що є дуже багато організаційних клопотів. Вояки зараз обживаються на новому місці і сподіваються отримати назад техніку, яку залишиили у Криму.

Готувати її до передислокації на півострові лишились близько півсотні українських військових. Якщо її пошкодження не критичні, то вона зможе прилетіти сама, а якщо критичні, то її краще перевозити машинами. Військове керівництво ще не вирішило, де розташувати льотчиків з Бельбеку.

Тимчасово їх розмістили на території військового спеціалізованого центру у Миколаєві. Юлій Мамчур сподівається, що його частину не роздроблять, адже колектив згуртований штурмами. Чутки про пропозицію очолити національну гвардію Юлій Мамчур спростовував. Він зауважив, що не знає, звідки поширюється така інформація і комфортно відчуває себе на своїй посаді і зі своїм званням.

Мовляв, він важливіший тут, ніж на іншому місці. Свій похід під кулі із самим лише прапором командир не вважає героїчним, каже, так вчинив би кожен військовий, вірний присязі. І щиро пишається своєю дружиною, яка зараз очолила жіночий батальйон дружин бельбекських офіцерів.