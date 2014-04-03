Компанія Фірташа вивела в офшори 50% акцій найбільшого постачальника газу в Україні

Кіпрська компанія Сentragas holding, підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, сконцентрувала 50% акцій колись єдиного постачальника газу в Україну, «Укргаз-Енерго», після того, як «Нафтогаз України» втратив свою частку в цій компанії.

Про це йдеться в повідомленні «Укргаз-Енерго» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як зазначається у повідомленні, до цього Сentragas не мав прямого контролю над акціями компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва влітку 2013 року зобов'язав НАК «Нафтогаз України» повернути «Укргаз-Енерго» 50% акцій підприємства, якими володіє НАК.

Також суд зобов'язав «Ощадбанк», який є зберігачем акцій, що належать «Нафтогазу», перевести з рахунків «Нафтогазу» 2500 акцій «Укргаз-Енерго» на рахунок самого підприємства.

Наприкінці жовтня 2012 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про визнання права власності компанії "Укргаз-Енерго" (м. Київ) на 4,862 млрд куб м газу, який міститься в підземних сховищах газу (ПСГ) компанії "Укртрансгаз".

Читайте такожУ США пред'явили звинувачення Фірташу

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). Із квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання 4,8 млрд куб. м природного газу та газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом терміном на 5 років.

Centragas - холдингова компанія. Їй належить 50% акцій компанії RosUkrEnergo. Також компанія є найбільшим акціонером банку «Надра». У березні 2012 р. Centragas придбала 14,5% акцій «Запоріжгазу».

Centragas AG» зареєстрована в 2004 р., головний офіс розташований у Відні. 90% акцій Centragas належить Group DF Д. Фірташа.