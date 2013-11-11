«Нафтогаз» втратив свою частку в компанії «УкрГаз-Енерго»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за рішенням суду втратила свої 50% частки у приватній компанії «УкрГаз-Енерго», яка з квітня 2006 року по січень 2008 року була єдиним постачальником природного газу до України.

«Пакет власника акцій юридичної особи НАК «Нафтогаз України» зменшився з 2500 штук до 0 акцій, що становить 0% статутного капіталу емітента», - зазначається у повідомленні «УкрГаз-Енерго» у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва влітку 2013 року зобов'язав НАК «Нафтогаз України» повернути «УкрГаз-Енерго» 50% акцій підприємства, якими володіє НАК.

Також суд зобов'язав «Ощадбанк», що є хранителем акцій, які належать «Нафтогазу», перерахувати з рахунків «Нафтогазу» 2500 акцій «УкрГаз-Енерго» на рахунок самого підприємства.

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Наприкінці жовтня 2012 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про визнання права власності компанії "УкрГаз-Енерго" (м. Київ) на 4,862 млрд куб м газу, які перебувають у підземних сховищах газу (ПСГ) компанії "Укртрансгаз".

1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Суд також визнав недійсними рішення установчих зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 року Київський апеляційний господарський суд вніс зміни до рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність «УкрГаз-Енерго» шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов'язала засновників СП – НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимогу НАК «Нафтогаз України» про створення ліквідаційної комісії було відхилено, а сама компанія ліквідована не була.

Київський апеляційний господарський суд своєю ухвалою від 30 червня 2011 року визнав недійсним рішення установчих зборів спільного підприємства ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (м. Київ) від 2 лютого 2006 року у частині участі НАК «Нафтогаз України» у створенні цього СП, а також визнав недійсним статут «УкрГаз-Енерго» у частині участі «Нафтогазу» у капіталі цієї компанії.

Довідка УНІАН. Створене у лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на поставки 4,8 млрд куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом терміном на 5 років.