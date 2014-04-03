Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби перевели до Херсону

У Херсоні у четвер, 3 квітня, відбулося урочисте введення в дію Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України на новому місці дислокації – в Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, приймали прикордонників херсонські ветерани, а також представники влади: губернатор області Юрій Одарченко, т. в.о. мера Херсона Володимир Миколаєнко, народний депутат України Андрій Путилов. Крім того, були присутні інші чиновники облдержадміністрації і міськради Херсона.

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Станом на 2 квітня, на територію Херсонської області прибуло більше тисячі прикордонників, багато з яких привезли свої сім`ї.

«У найближчому майбутньому в обласному центрі буде визначено місце, яке можна привести в нормальний жилий стан з найменшими бюджетними затратами. І ми переселимо наших військовослужбовців туди», - повідомив Одарченко.

За словами голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина, до складу Азово-Чорноморського регіонального управління увійшли новостворений Херсонський і Бердянський прикордонні загони. У складі Херсонського прикордонного загону до охорони державного кордону України вже приступили відділи прикордонної служби, які раніше були в підпорядкуванні Одеського прикордонного загону.

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«У такій ситуації, яка склалася сьогодні, ми зазнали неминучих втрат. Багато нашого майна залишилося в Криму, і зараз ми приступаємо до вилучення цього майна – через суди. На щастя, вдалося зберегти корабельно-катерний склад Морської охорони, озброєння і техніку, які були дислоковані в Криму. Надалі ця техніка використовуватиметься для посилення кордонів сформованого прикордонного підрозділу на морських просторах Херсонщини», - повідомив Литвин.

У ході цих заходів керівництво Держприкордонслужби України нагородило ряд прикордонників за відвагу і відмінне несення служби на державному кордоні. Також після закінчення урочистостей, учасники заходу поклали квіти до Вічного вогню.

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Нагадаємо, раніше Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби дислокувалося в Сімферополі і охороняло ділянку державного кордону України, яка включає адміністративні території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Запорізької та Херсонської областей.