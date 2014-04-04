Ярема: На кордонах з Україною - від 10 до 15 тисяч російських військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві для журналістів регіональних ЗМІ заявив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема.

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“За нашою інформацією, сьогодні біля кордонів України з різних блоків, в тому числі з боку Придністров'я, сконцентровано десь від 10 до 15 тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії”, - сказав він.

За словами Яреми, у Криму також перебуває близько 22 тис. російських військовослужбовців.