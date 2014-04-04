В Одесі одночасно мітингували російські націоналісти та прихильники Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, на Думську площу, до будівлі мерії, прийшли близько 300 осіб – кількість учасників обох акцій приблизно однакова.

Прихильники федералізації тримають червоні прапори, прапори партії «Родина», на їхньому одязі – георгіївські стрічки. Вони також тримають транспаранти проросійського змісту і спрямовані проти екс-мера Одеси, депутата від партії «УДАР» Едуарда Гурвіца. Зокрема, «Гурвіц повертайся на Майдан» і «Референдум». Учасники цієї акції скандують: «Росія – це сила, Європа – це ж.», «Гурвіца геть з Одеси!», «Референдум!», «Ми – слов'яни, наші брати – росіяни!», «Геть з Одеси, бандерівські біси!», «Новоросія!» тощо. З боку цієї частини мітингувальників також лунають антисемітські вигуки.

Читайте такожВ Одесі учасники проросійського маршу напали на прибічників єдності України Прихильники єдиної України прийшли з державними прапорами України, на їхньому одязі – жовто-блакитні стрічки. Періодично вони скандують: «Слава Україні!», «Одеса - Україна», «Ми єдині» тощо. Вони тримають плакати: «Бриндак, Труханов! Пора змінитти!», «Бриндака – у відставку!».

Перед учасниками цієї акції виступив активіст місцевого Євромайдану, лідер Одеської обласної організації партії «УДАР» Андрій Юсов. Він, зокрема, висловив обурення з приводу судової заборони на проведення мітингу.

Юсов нагадав, що влада і судові органи не реагують «на руйнування Антимайданом маленького меморіалу Небесній сотні біля Дюка, на побиття наших активістів, на Куликове поле, де майорить прапор Російської Федерації» та інше.

Активістка Зоя Казанжі зачитала звернення учасників акції до депутатів міськради, які зібралися на позачергову сесію. У зверненні міститься кілька пунктів, зокрема, вимога про наведення ладу в місті у законний спосіб, про недовір'я в.о. міського голови Олегу Бриндаку, вимога його відставки.

Читайте такожСБУ видворила російського неонацистаМітинги розділяє подвійний кордон співробітників міліції. Трохи далі стоять 30-40 чоловік із «Правого сектору», осторонь них – група хлопців спортивної статури, які приїхали на автобусах, деякі з них розминаються як перед боєм на рингу.

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення мітингів сьогодні біля мерії Одеси (Думська площа) кільком організаціям (партії «УДАР», організаціям «Куликове поле», «Ми – слов'яни», Національному патріотичному руху) і громадянам. Позов, поданий мерією, було задоволено пізно ввечері 3 квітня.