Лавров заявляє, що Росія непричетна до розстрілу Майдану

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн - учасниць СНД заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Що стосується можливостей якихось спільних розслідувань з нашою участю, то злочин скоєно не на нашій, а на українській території, ми до цих злочинів не маємо, та й не могли мати жодного стосунку», - сказав Лавров.

Він повідомив, що з боку української влади звернень щодо спільного розслідування не надходило.

Читайте такожЛавров звинуватив "Правий сектор" у стрільбі снайперів на МайданіЛавров нагадав, що події лютого в центрі Києва були предметом угоди між на той час президентом Віктором Януковичем і опозиції за участю глав МЗС Німеччини, Франції та Польщі, де є пункт про необхідність проведення спільного розслідування. Він заявив, що вже 22 лютого цієї угоди «не стало». «Розслідування пішло на другий план. Зараз про це згадали, хоча впродовж останніх півтора місяців численні оцінки незалежних експертів про те, що сталося, хто стріляв і де були снайпери, ігнорувалися. Повз вуха пропустили і знамениту розмову міністра закордонних справ Естонії з Кетрін Ештон», - вважає Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що є підстави вважати, що співробітники ФСБ Росії брали участь в плануванні та здійсненні заходів щодо так званої антитерористичної операції в Києві під час масових акцій протесту в лютому. "У нас є вагомі підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, брали участь в плануванні та здійсненні заходів щодо так званої антитерористичної» операції", - сказав Наливайченко. "26 співробітників ФСБ Російської Федерації... брали безпосередню участь в масових вбивствах", - сказав він.

Нагадаємо, раніше представники влади в Росії заявляли, що в Криму немає російських військ, а потім - що їх ввели з метою убезпечити російські військові об'єкти.