Звіт про вбивства на Майдані: планувала ФСБ Росії, розстрілювали "Альфа" та "Беркут"

Зокрема, розслідуванням було встановлено, що дії "тітушок", які здійснювали дії проти мирних протестувальників у Києві, координував керівник медіа-холдингу "Контакт" Віктор Зубрицький, пов'язаний з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Зубрицький, по суті, здійснював зв'язок і всю координацію дій "тітушок", відповідних банд, асистували органам внутрішніх справ у репресивних діях проти протестувальників в той час", - повідомив міністр.

Також, за його даними, 17 осіб було вбито на Інститутській під час протистояння з правоохоронцями.

Він додав, що на Інститутській з боку Жовтневого працювала спецрота "Беркуту" з жовтими пов'язками на рукавах під керівництвом майора Дмитра Садівника. Всі особи учасників операції встановлені.

"Перша частина розслідування - це розслідування вбивств, які сталися від снайперів, друга - це вбивства від прямої стрільби... скоріше за все від рук правоохоронців, третя - це загибель від рук "тітушок" і четверта - обставини, при яких загинули правоохоронці", - сказав міністр.

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у плануванні операції на Майдані брали участь 26 співробітників ФСБ Росії.

За його словами, ці особи прибули в Україну в середині січня, і є інформація, що групи були розміщені під Києвом на території навчального центру СБУ. Більше того, зазначив Наливайченко, туди були проведені лінії урядового зв'язку, і тодішній голова СБУ Олександр Якименко особисто приїжджав до них на доповідь.

Глава СБУ також повідомив, що 108 озброєних бійців спецпідрозділу "Альфа" 18 лютого мали намір штурмувати Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві, де розміщувався штаб протестувальників.

Він зазначив, що бійці спецпідрозділу, озброєні автоматами Калашникова і снайперськими гвинтівками німецького виробництва, висадилися на дах Будинку профспілок, але їх зупинило загоряння будівлі, і вони змушені були відійти тим же шляхом, яким прийшли.

За словами Наливайченка, наступного дня в будинках по вулиці Костьольній, вулиці Хрещатик, 7/11, працювали снайпери - 7 офіцерів "Альфи".вони продовжували діяти і 20 лютого, додатково виставивши снайперські пости в будівлі Адміністрації президента.

Як зазначив Наливайченко, зараз проходять допити керівництва "Альфи", окремих бійців спецпідрозділу, вони співпрацюють зі слідством. Інша частина бійців "Альфи" разом із співробітниками "Беркута" повтікали до Криму, і зараз важливо повернути їх і допитати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затримано 12 бійців "чорної роти" Беркута", ймовірно стріляли по мітингувальників з вогнепальної зброї, включаючи їх командира.