Міністр оборони РФ назвав «нісенітницею» фото та відео російських солдатів у Криму

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав «нісенітницею» і провокацією численні фото- і відеодокази присутності російських солдатів і військової техніки в Криму.

Як передає РИА Новости, про це Шойгу сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Певна річ, провокація», — зазначив міністр.

Коментуючи відео, що з'явилися, на яких військові говорять, що вони росіяни, Шойгу відповів: «Та ні, нісенітниця цілковита».

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Довідка УНІАН. 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада заявила, що ці загарбники – російські військовослужбовці.

Разом з тим Президент Росії Путини вчора на прес-конференції не визнав наявності в Криму російських військовослужбовців і сказав, що українські військові частини блокуються місцевими «силами самооборони».

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На сайті УНІАН опубліковано численні фото- і відеодокази присутності російських військовиків у Криму.

Раніше, 19 грудня 2013 року, Путін назвав "цілковитою нісенітницею і безглуздям" можливість введення російських військ у Криму для захисту своїх співвітчизників.