Витрати на проведення виборів скорочено майже на 800 млн грн - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Центральної виборчої комісії повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

“Вартість цих виборів для держбюджету України складатиме 1 млрд 174 млн грн. Першочергові розрахунки, які робила ЦВК щодо початку виборчого процесу, давали іншу цифру - 1 млрд 965 млн грн. Але ці зміни, які, відповідно до пропозицій ЦВК, були внесені Верховною Радою в закон про вибори президента, дозволили скоротити суму витрат бюджету, необхідних для проведення виборів, на 790,5 млн грн”, - сказав він.

За словами Охендовського, таке скорочення було досягнуто, в першу чергу, за рахунок скорочення кількості членів ОВК і ДВК, яких міг запропонувати один кандидат на пост президента.

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Охендовський нагадав, що у 2010 році кожний кандидат в президенти міг запропонувати до складу ОВК і ДВК по дві кандидатури, а сьогодні - по одній.

Голова Центрвиборчкому зазначив, що також відбулось скорочення термінів повноважень ОВК і ДВК після дня голосування, а також скоротилась кількість агітаційних плакатів, які виготовлялась для кандидатів у президенти за кошти державного бюджету - від 5 до 2 на кожну виборрчу дільницю.

Охендовський наголосив, що така економія не позначиться негативно на проведенні виборчого процесу.