Витрати на проведення виборів скорочено майже на 800 млн грн - ЦВК
Проведення позачергових виборів президента України коштуватиме 1 млрд 174 млн грн, витрати скорочено майже на 800 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Центральної виборчої комісії повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.
“Вартість цих виборів для держбюджету України складатиме 1 млрд 174 млн грн. Першочергові розрахунки, які робила ЦВК щодо початку виборчого процесу, давали іншу цифру - 1 млрд 965 млн грн. Але ці зміни, які, відповідно до пропозицій ЦВК, були внесені Верховною Радою в закон про вибори президента, дозволили скоротити суму витрат бюджету, необхідних для проведення виборів, на 790,5 млн грн”, - сказав він.
За словами Охендовського, таке скорочення було досягнуто, в першу чергу, за рахунок скорочення кількості членів ОВК і ДВК, яких міг запропонувати один кандидат на пост президента.
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Охендовський нагадав, що у 2010 році кожний кандидат в президенти міг запропонувати до складу ОВК і ДВК по дві кандидатури, а сьогодні - по одній.
Голова Центрвиборчкому зазначив, що також відбулось скорочення термінів повноважень ОВК і ДВК після дня голосування, а також скоротилась кількість агітаційних плакатів, які виготовлялась для кандидатів у президенти за кошти державного бюджету - від 5 до 2 на кожну виборрчу дільницю.
Охендовський наголосив, що така економія не позначиться негативно на проведенні виборчого процесу.