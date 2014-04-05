Тимошенко пообіцяла розширити повноваження опозиції
02:05, 05 квітня 2014Політика
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Юлія Тимошенко хоче ініціювати у Верховній Раді закон про опозицію, який надасть опозиції право призначати керівництво Рахункової палати.
Тимошенко пропонує надати право опозиції призначати Рахункову палату
Про це екс-прем'єр повідомила в ефірі Шустер LIVE, передає ТСН.
"Я вважаю, що справжнім, сильним, мотивованим контролером влади є опозиція, а опозиції треба дати інструмент", - сказала Тимошенко.
За словами Тимошенко, законопроект буде передбачати право опозиції призначати керівництво Рахункової палати.
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Також екс-прем'єр додала, що планує запропонувати документ для розгляду в ВР вже в найближчі дні.
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