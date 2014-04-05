На материкову частину з Криму прибули півтори тисячі військовослужбовців з сім'ями

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Серед них - 552 офіцери, 924 військовослужбовців рядового та сержантського складу, 103 курсанти, 2 працівників ЗСУ, 180 членів сімей та 57 дітей, - зазначається в повідомленні.

На збірних пунктах зареєстровано 1686 людей, з них: 1535 військовослужбовців, двоє працівників та 149 членів сімей.

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Крім того, із АР Крим виведено 140 одиниць озброєння та військової техніки (41 танк, 82 одиниці автомобільної техніки, 17 причепів).

Пункти збору та реєстрації військовослужбовців, які прибувають з АР Крим розгорнуто на фондах військових частин Києва, Вінниці, Одеси, Очакова та Миколаєва.