На Черкащині підстрелили доньку члена ВО «Свобода» - прес-служба

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації ВО «Свобода», «вдень до кабінету Людмили Римар, яка працює державним землевпорядником, прийшов представник підприємства ТОВ «Українські аграрні традиції» Валентин Тупота та вимагав підписати документи на переоформлення земельних ділянок. Жінка відмовилася, оскільки документи не відповідали чинному законодавству».

«Згодом йому довелося піти. Пізніше він зателефонував Людмилі та попросив зайти до нього в офіс, переглянути виправлення. Після того, як жінка прийшла, вона виявила, що В.Тупота п`яний, він почав погрожувати жінці, заламував їй руки, а потім почав стріляти пістолета. З 8 зроблених пострілів дві кулі влучили у жінку: одна куля застрягла у неї у нозі, друга пройшла навиліт. Наразі жінка перебуває в реанімації. Злочинця міліція затримала, відкрито кримінальне провадження», - зазначили в партії.

«Проте у ВО «Свобода» здивовані діями міліції, бо через деякий час підозрюваного чомусь відпустили, мотивуючи це тим, що він був занадто п`яний», - сказано у повідомленні.

Коментуючи ситуацію, голова Шполянської районної організації ВО «Свобода» Вячеслав Кишінько сказав, що «всі шоковані тим, що відбулося».

За його словами, «ТОВ «Українські аграрні традиції» і раніше були помічені в махінаціях, але до такого ще не доходило.

«Незважаючи на дивну поведінку міліції, ми будемо вимагати справедливого покарання для Тупоти», - заявили в «Свободі».