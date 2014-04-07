Нардеп-регіонал розповів, чого вимагають луганські сепаратисти

Народний депутат України Володимир Медяник побував сьогодні в будівлі СБУ в Луганську та поспілкувався з сепаратистами, які знаходяться всередині, повідомляє Схід.info.

«Я був всередині, спілкувався з людьми, вони передали свої вимоги, які просили озвучити Верховній Раді й депутатам Луганської обласної ради», - зазначив він.

За словами нардепа, сепаратисти, озвучили вимоги, представилися об'єднаним штабом армії південно-сходу та висунули вимоги. Серед них: термінове скликання сесії Луганської обласної ради, призначення референдуму на 10-11 травня 2014 року, скасування президентських виборів, звільнення політичних ув'язнених.

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Також сепаратисти вимагають зняття звинувачень і повну реабілітацію на території всієї України службовців внутрішніх військ, бійців «Беркута» та «Альфи», які виконували свій обов'язок і присягу.

Крім того, на думку загарбників, вся влада на місцях повинна перейти обласним радам, включаючи силові структури.

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Нагадаємо, 6 квітня, в Луганську мітингувальники штурмом взяли будівлю управління СБУ.

Сьогодні, 7 квітня, в Луганську через захоплення будівлі обласного управління СБУ перекрили частину автомобільних доріг у центрі міста.