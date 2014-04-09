Білий дім відповів на заяву Росії про американців у формі "Сокола" на Сході України

Американські найманці не беруть участі у придушенні заворушень на південному сході України.

Про це заявили у Білому домі з посиланням на представника приватної військової організації «Greystone», передає Радіо Свобода.

«Я можу вказати на заяву компанії про те, що ця інформація не відповідає дійсності», – сказав представник Білого дому Джей Карні на прес-конференції.

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Як повідомлялося, раніше МЗС Росії заявило, що в південно-східні регіони України, зокрема до Донецька, стягуються підрозділи внутрішніх військ, Національної гвардії і «Правого сектора» за підтримки американських бійців.

У заяві МЗС Росії йшлося: «Особливу тривогу викликає та обставина, що до цієї операції підключені близько 150 американських фахівців з приватної військової організації Greystone, переодягнених у форму бійців підрозділу «Сокіл».

У вітчизняному МЗС заяви такого характеру з боку російських дипломатів називають провокативними.