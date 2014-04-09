Угорський делегат ПАРЄ назвав Україну "штучною державою" і висунув претензії на Закарпаття
18:26, 09 квітня 2014Політика
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Угорський делегат на сьогоднішній сесії ПАРЄ виступив одним фронтом з представниками російської делегації.
Угорщина в ПАРЄ висунула територіальні претензії Україні / Жак Денье, Совет Европы
Зокрема, угорець зазначив, що в Україні зараз діють "приховані сили", які намагаються захопити владу.
Також він заявив, що Україна - "штучна держава", до складу якої, зокрема, входить Закарпаття, яке багато років належало Угорщині.
Читайте такожОнлайн-трансляція засідання ПАРЄ щодо УкраїниКрім того, представник Угорщини згадав про проблему закарпатських русинів, яких "ніхто не визнає в Україні".
Під час виступу йому на деякий час вимкнули мікрофон, однак потім увімкнули. Інші члени Ради Європи висловили жаль з приводу того, що в залі ПАРЄ лунають такі "націоналістичні заяви".
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