Угорський делегат ПАРЄ назвав Україну "штучною державою" і висунув претензії на Закарпаття

Зокрема, угорець зазначив, що в Україні зараз діють "приховані сили", які намагаються захопити владу.

Також він заявив, що Україна - "штучна держава", до складу якої, зокрема, входить Закарпаття, яке багато років належало Угорщині.

Читайте такожОнлайн-трансляція засідання ПАРЄ щодо УкраїниКрім того, представник Угорщини згадав про проблему закарпатських русинів, яких "ніхто не визнає в Україні".

Під час виступу йому на деякий час вимкнули мікрофон, однак потім увімкнули. Інші члени Ради Європи висловили жаль з приводу того, що в залі ПАРЄ лунають такі "націоналістичні заяви".