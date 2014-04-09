У РФ заявляють, що готові до червня передати Україні всю військову техніку з Криму

Міноборони Росії готове завершити передачу військової техніки Україні з Криму до червня 2014 року, повідомив у середу заступник міністра оборони Російської Федерації генерал армії Дмитро Булгаков. Про це пишуть РИА Новости.

Російська сторона відзначає, що в даний час практично завершено вивезення з Криму гусеничної та колісної техніки. Також тривають переговори про повернення близько 70 кораблів і судів і літакового парку.

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«Міноборони Росії хотіло б і готове завершити цю роботу до червня 2014 року», - сказав Булгаков.

За його словами, основна частина техніки, що залишилася, перекинута силами Чорноморського флоту на станції завантаження. Заступник міністра стверджує, що це озброєння і військова техніка передаються в тому стані, в якому їх "кинули" українські військовослужбовці.

Як повідомляв УНІАН, російські військові передають Україні переважно стару техніку, яку ще й навмисно псують перед відправленням на материк, а нову та маловживану військову техніку залишають собі.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив офіцер Військово-Морських сил України Олексій Мазепа.

“Росіяни досить вибірково ставляться до передачі техніки українській стороні. З автомобільного батальйону в Бахчисараї вся техніка, яка не зацікавила росіян, була повантажена на потяг і відправлена в Україну, але на багатьох машинах відсутні коробки передач, замінено гуму на колесах. Один з хлопців, які перейшли на сторону Росії, подзвонив нам і розповів, що автомобілі вже на залізничних платформах були пошкоджені: росіяни просто відкривали капоти і розбивали двигуни», - зазначив Мазепа.