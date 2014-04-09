У Харкові міліція затримала організатора нападу на телекомпанію «АТН».



Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Зараз продовжуються слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України, яке було відкрито за фактом нападу на телеканал.

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У ВЗГ також зауважили, що наступного дня після нападу на офіс телекомпанії «АТН» в мережі Інтернет, центральних та регіональних телеканалах вийшли телесюжети, які містили критику дій працівників міліції, котрі не зреагували відповідним чином та не перешкоджали вчиненню протиправних дій з боку невідомих осіб

«Керівництво ГУМВС України в Харківській області оперативно зреагувало на дані повідомлення, на сьогоднішній день за фактом дій працівників міліції проводиться службова перевірка», - додали в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня в Харкові невідомі молодики увірвалися до приміщення телеканалу «АТН» та розтрощили меблі та апаратну студію каналу.