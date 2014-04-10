Кримчани стоять у довжелезних чергах, аби залишитися українцями

Кримчани масово відмовляються від російського громадянства. Як свідчать очевидці, в день від російського громадянства відмовляється в середньому 100-120 осіб. Про це повідомляє Українська правда.

Так, у пункті за адресою бульвар Франка 44 у Сімферополі щоранку вишикується дві черги – ті, хто хоче написати заяву на відмову від російського громадянства, та ті, хто хоче отримати російський паспорт. Причому, перша черга за збереження українського громадянства на третину більша.

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Всього таких пунктів у Криму 4 – у Севастополі, Сімферополі, Бахчисараї та Білогорську. Люди займають чергу з 6-ї години ранку і стоять там майже весь день. Кожній особі, яка написала відмову від російського громадянства, видається довідка без печаті та підписів.

За попередніми даними, процедура написання відмов має закінчитися 18-го квітня. Процес контролюють військові, які, за словами очевидців, поводяться дуже чемно. У приватних розмовах військові зізнаються, що приїхали з Росії.