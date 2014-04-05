Мешканці Криму відмовляються від російського громадянства - ЗМІ

22:27, 05 квітня 2014
Суспільство
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Черги охочих зберегти українське громадянство в Криму зростають.

Кримчани бажають лишитися громадянами України / Reuters

«Коли я приїхала у Федеральну міграційну службу, виявилося, що я була чи то другого, чи то третього у черзі бажаючих відмовитися від російського громадянства. На сьогоднішній день черга налічує вже понад 137 осіб», – зазначає Єлизавета Богуцька, одна з кримчанок, що залишила собі українське громадянство. Її цитує Радіо Свобода.

За словами Богуцької, щоб залишитись громадянином України, потрібно потрапити у Федеральну міграційну службу і написати заяву про відмову від російського громадянства. Якщо у вас є неповнолітні діти і ви не хочете, щоб вони були громадянами Росії, то ви вписуєте їх у спеціальну графу заяви. У такому випадку з досягненням повноліття вони отримають українське громадянство.

Богуцька додає, що такі Федеральні пункти міграційної служби відкриті в дуже обмеженій кількості. По одному в Сімферополі, Білогірську та Бахчисараї. Тобто всі пункти знаходяться в радіусі 40 кілометрів від Сімферополя, в той час як у Феодосії та Керчі перебуває велика група людей, які не хочуть бути громадянами Росії. А після 18 квітня можливості відмовитися від російського громадянства вже не буде і кримчани автоматично стануть громадянами Росії. Це велика проблема для людей, які знаходяться за межами півострова. Той, хто не зможе самостійно прийти до міграційної служби, може відправити туди листа з повідомленням. Вкласти в нього бланк заяви, додати копію свого паспорта, а якщо є неповнолітні діти – копії свідоцтва про народження дітей. Тоді вам за зворотною адресою буде вислана довідка, що ваша заява прийнята. І ця довідка буде говорити, що ви вже не громадянин Росії. Головне, відправити листа до 18 квітня, наголошує Єлизавета Богуцька.

Кримчанка вважає, що всі ці перепони з підтвердженням українського громадянства будуються виключно для того, щоб в результаті можна було сказати, що тільки три відсотки жителів півострова захотіли залишитися у складі України.

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Крім того, за словами Єлизавети Богуцької, багато кримчан кажуть, що не підуть отримувати російський паспорт. Але навіть у цьому випадку за всіма правовими актами вони будуть громадянами Росії.

Для написання заяви про небажання брати російське громадянство кримчанам дали місяць. Цей термін збігає 18 квітня.

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