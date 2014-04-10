В Одесі сепаратисти намагалися зірвати святкування визволення міста
17:34, 10 квітня 2014Політика
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В Одесі сепаратисти намагалися криками і гаслами перешкодити належному відзначенню 70-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
В Одесі сепаратисти намагалися зірвати святкування визволення міста
Зокрема, під час проведення параду окремі учасники святкування кричали "Одеса - російське місто" і "Жени Бандеру в шию!".
На питання про те, де тут Бандера, відповісти крикуни не могли.
У свою чергу, міська влада та місцевий Євромайдан підписали маніфест про невикористання урочистої події у політичній боротьбі.
В Одесі сепаратисти намагалися зірвати святкування річниці визволення міста
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