В Одесі сепаратисти намагалися зірвати святкування визволення міста

17:34, 10 квітня 2014
Політика
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В Одесі сепаратисти намагалися криками і гаслами перешкодити належному відзначенню 70-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

В Одесі сепаратисти намагалися зірвати святкування визволення міста

Зокрема, під час проведення параду окремі учасники святкування кричали "Одеса - російське місто" і "Жени Бандеру в шию!".

На питання про те, де тут Бандера, відповісти крикуни не могли.

У свою чергу, міська влада та місцевий Євромайдан підписали маніфест про невикористання урочистої події у політичній боротьбі.

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