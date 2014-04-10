В Одесі сепаратисти намагалися зірвати святкування визволення міста

Зокрема, під час проведення параду окремі учасники святкування кричали "Одеса - російське місто" і "Жени Бандеру в шию!".

На питання про те, де тут Бандера, відповісти крикуни не могли.

У свою чергу, міська влада та місцевий Євромайдан підписали маніфест про невикористання урочистої події у політичній боротьбі.