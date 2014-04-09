В Одесі домовились не використовувати День визволення міста з ідеологічною метою
22:50, 09 квітня 2014Політика
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Голова ОДА Одеської області Володимир Немировський та активісти місцевого Євромайдану підписали маніфест пам`яті про не використання Дня звільнення Одеси від фашистських загарбників з ідеологічною метою.
Голова ОДА та Євромайдан підписали маніфест про невикористання Дня визволення Одеси з ідеологічною метою / www.epochtimes.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної держадміністрації, підписання відбулося сьогодні.
«Були запрошені і представники Куликова поля, але вони не прийшли», - повідомили в прес-службі.
У підписанні маніфесту пам`яті взяли участь відомі артисти і телеведучі, журналісти, а також активісти Євромайдану.
Нагадаємо, що 10 квітня - 70 років з Дня визволення Одеси від фашистських загарбників.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси, на Куликовому полі, прихильники федералізації зводять барикади.
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