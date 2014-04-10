В Одесі після від'їзду Царьова прихильники РФ побили активістів Євромайдану

В Одесі після від'їзду кандидата в президенти Олега Царьова із заблокованого євромайданівцями готелю «Промінада» проросійські активісти побили учасників пікету.

Як пояснили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», з Царьовим домовилися, «що він виїде за умови, що не приїде більше до Одеси». Після цього міліціонери зробили подвійний коридор, через який кандидат у президенти у супроводі численної охорони пройшов до автомобіля і виїхав.

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До цього часу з Куликова поля, на якому зібралися прихильники Російської Федерації, приїхали близько 500 чоловік, які почали в опонентів, яких було близько 100 чоловік, кидати камені і димові шашки. Кільком людям розбили голови.

Міліціонери вивели частину активістів Євромайдану (в основному, жінок), створивши подвійний «коридор», і посадили в автобус. Проте, на автобус напали чоловіки із кийками і бітами, у деяких були гострі предмети. Вони розбили вікна автобуса, прокололи шини. Постраждав водій – у нього розбита голова.

Як повідомив УНІАН одна з жінок, яка була в автобусі, вони проїхали «кілька зупинок, після чого водій вимушений був зупинитися, і ми добираємося в центр, як можемо».

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«Ми здзвонилися з нашими хлопцями, які залишалися в готелі. Там частина з «Правого сектору» і самооборона... Вони змогли сховатися, пішовши до моря. Деяким розбили голови», - повідомила активістка. Вона сказала, що зараз Євромайдан збирає своїх активістів, оскільки «проросійськи налаштовані громадяни збираються вбивати нас біля Дюка».

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Один із організаторів Антимайдану Артем Давидченко (брат заарештованого за звинуваченням у сепаратизмі Антона Давидченка), який приїхав до готелю з Куликова поля, заявив, що євромайданівці провокатори, «оскільки не пустили Царьова на Куликове поле».

Давидченко закликав усіх повертатися на Куликове поле, аби «вирішити, що робити далі».

Як повідомляє Думская.net пізніше прихильники Росії привезли на Куликове поле полонених «євромайданівців», один з них поранений. За словами проросійських активістів, вони затримали одного з ініціаторів бійки біля готелю «Промінада», де переховувався Олег Царьов. У 18.26 пораненого активіста відвезла швидка.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі прихильники єдиної України зібралися біля готелю «Промінада», в якому перебував кандидат у президенти Олег Царьов. Як пояснили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», люди зібралися, щоб не випустити його для участі в проросійській акції в центрі міста. Вони закидали яйцями його автомобіль і спустили колеса.

Пізніше до готелю приїхали з Куликова поля кілька десятків хлопців у бронежилетах, з бітами, палицями, ланцюгами. Вони почали нападати на опонентів, кидати димові шашки, відбулася бійка. Ті, хто прибув з Куликова поля, чекали підкріплення.