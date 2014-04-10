Експерти прогнозують на виборах мера Києва соціологічну аномалію

«Зрозумілим є той факт, що люди довірилися Порошенку, бо лідери опозиції під час Майдану не виправдали їхніх надій, багато говорячи з трибуни і сидячи в приймальні Януковича замість того, щоби проявляти свої лідерські якості і рішучість», - відзначає аналітик.

На переконання Валерія Димова, така ж невизначеність нас чекає і на виборах мера Києва - навряд чи можна говорити про те, що ключ від кабінету на Хрещатику вже в кишені Віталія Кличка. По-перше, кияни, які стояли на Майдані, також очікували від Кличка більшого, ніж «там де ви, там і я».

По-друге, кияни дуже негативно відреагували на вагання Кличка між мерським і президентським кріслами. Далеко не всім з них сподобається те, що їх як кріпаків один пан передав іншому. І, по-третє - тут так само, як і з виборами президента, можливий варіант перетікання голосів від тих, хто вважається лідерами перегонів, до «нових» осіб на мерських перегонах, які проявили себе під час революції та мають підтримку Майдану.

«Наприклад, В'ячеслав Кириленко, який у разі динамічної кампанії, граючи якимось «другим номером», зможе бути такою ж «аномалією», якій експерти - політологи будуть давати пояснення «заднім числом», - вважає Валерій Димов.