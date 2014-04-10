В Одесі міліція відкрила кримінальну справу за фактом заворушень на Фонтанській дорозі

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за фактом подій, що відбувалися 10 квітня біля готелю по Фонтанській дорозі, Київським районним відділом міліції міста розпочато досудове розслідування.

«З медичних установ в міліцію надійшли повідомлення щодо 4 постраждалих громадян , які під час протистояння дістали різні тілесні ушкодження.

В міліції заявили, що за даними повідомленнями проводяться відповідні перевірки. Також зафіксовано факт розбиття невідомими скла у вікнах автобуса, що рухався з учасниками мітингу в бік 9 -й станції Великого Фонтану.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статей 296 ч. 2 (хуліганство ) і 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Читайте такожВ Одесі після від'їзду Царьова прихильники РФ побили активістів Євромайдану

Як повідомляв УНІАН, в Одесі прихильники єдиної України зібралися біля готелю «Проминада», розташованому на вулиці Фонтанська дорога, 143 (11- а станція Великого Фонтану), в якому перебував кандидат у президенти Олег Царьов.

Як пояснили УНІАН у прес -службі «Євромайдан -Одеса», люди зібралися, щоб не випустити Царьова, який збирався взяти участь у проросійській акції, що проходить у центрі міста.

Пізніше Царьов поїхав, але до готелю приїхали з Куликова поля близько 500 осіб, більшість були бронежилетах, з бітами, палицями, ланцюгами. Вони напали на євромайданівців, побили кількох активістів і розбили автобус, що відвозив жінок.

Також зазнали нападу 2 знімальні групи.