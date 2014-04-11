Яценюк: зміни до Конституції треба ухвалити до президентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на розширених зборах із представниками керівництва східних регіонів, членами уряду, народними депутатами України.

Яценюк підкреслив, що «зміни до Конституції необхідно прийняти до президентських виборів, щоб до моменту обрання глави держави країна знала, з якими повноваженнями буде президент, уряд, прокуратура та інші органи влади».Читайте такожУ Кабміні очікують проект змін до Конституції через два тижні – Яценюк

Прем'єр-міністр закликав присутніх на зборах представників Партії регіонів та інших представників політичних сил взяти участь у розробці змін до Конституції, ввійти до складу робочої групи.