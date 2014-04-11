У Донецьку Яценюк проводить збори з Ахметовим та іншими представниками сходу України

Як передає кореспондент УНІАН, разом з Яценюком на зборах у Донецьку присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, інші члени уряду, а також народний депутат України Борис Колесніков, Юхим Звягільський, бізнесмен Рінат Ахметов, мер Харкова Геннадій Кернес та інші.Читайте такожЯценюк зібрався на схід України, щоб "розвіяти страхи"

Зібрання розпочалося з хвилини мовчання за загиблими сьогодні шахтарям шахти ім. Скочинського в Донецьку.

У своєму вступному слові Яценюк підкреслив, що сьогодні важливий день відкритого діалогу». Сьогодні потрібно зробити все, щоб Україна була єдиною країною, і кожна людина відчував себе вільним, і відчував, що впливає на центральну і місцеву владу, і щоб йому було комфортно.

Прем'єр-міністр підкреслив, що сьогодні перед країною стоять серйозні виклики, але з ними Україна може впорається, тільки якщо усі будуть єдиними.Читайте такожАхметов - загарбникам Донецької ОДА: Кому, б...., добре, якщо тут будуть стріляти?

Він в черговий раз підкреслив, що уряд країни і центральна влада готові прислухатися до думки не лише регіонів, а й до думки кожного жителя країни.

За його словами, сьогодні необхідно розглянути питання зміни Конституції, в яких розглянути питання ліквідації облдержадміністрацій як рудимент і передати управління територіями на місця.

«Обласна рада повинна обирати власний виконком, до якого перейдуть фінансово-економічні і адміністративні повноваження», - зазначив Яценюк.Читайте такожСепаратистами в Донецьку і Луганську керують люди Ахметова і Єфремова - ЗМІ

Він підкреслив, що Президент країни повинен збалансувати владу між центром і регіонами та збалансувати органи центральної влади.

Яценюк наголосив, що важливим елементом управління країною повинен бути парламент. Також прем'єр-міністр зазначив, що для недопущення розколу в країні мовне питання завжди повинен бути одним із головних. Тому, він ще раз запевнив, що закон Колесніченка-Ківалова - діючий і ніколи не буде ліквідовано.

«Ніхто і ніколи не буде обмежувати російську мову та право розмовляти на ній в Україні», - заявив Яценюк.

Він додав, що головне завдання сьогодні - зберегти мир, спокій і цілісну державу».

Він переконаний, незважаючи на те, що сьогодні складно, але «ми знаємо, як зробити так, щоб людям було краще»,