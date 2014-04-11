Спецпідрозділ УДАІ “Кобра” буде реорганізований

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко.

“Що стосується реорганізації підрозділу “Кобра”, то на сьогодні ми почали проводити повну переатестацію особового складу цього підрозділу. На сьогодні штатна чисельність цього підрозділу становить 262 одиниці, вони працюють у всіх регіонах нашої держави”, - повідомив він.

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Також начальник ДАІ вважає, що цей підрозділ має складатися зі 100-120 чоловік, щоб забезпечувати заходи зустрічі іноземних делегацій та для супроводження вантажів.