ДАІ заперечує загибель у ДТП працівників "Кобри"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі департаменту ДАІ МВС України.

"На деяких Інтернет-сайтах, з'явилася інформація про те, що у Києві в ніч з 1 на 2 вересня 2013 р. загинули працівники спецзагону ДПС. Повідомляємо, що 1 вересня поточного року о 23:50 на 52 км автодороги Бориспіль - Дніпропетровськ, поблизу м. Переяслав Хмельницького Київської обл. сталося зіткнення автомобіля Mitsubіshi Galantта мотоцикла "ІЖ Планета". Внаслідок автопригоди водій та пасажир мотоцикла загинули. Слід додати, що учасники ДТП не є працівниками органів внутрішніх справ України", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, автор і ведучий програми «Знак оклику» на ТВі Артем Шевченко повідомив, що у Києві в ніч з 1 на 2 вересня у ДТП загинули двоє офіцерів спецпідрозділу ДАІ «Кобра».