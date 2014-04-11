У Харкові невідомий повідомив про мінування ОДА

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про закладення вибухового пристрою в будівлю ОДА надійшла від аноніма, який зателефонував близько 12.30.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехніки, кінологи і керівництво міської міліції. У ці хвилини обстеження будівлі продовжується. Периметр ОДА оточений працівниками міліції, всередину нікого не пускають.

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Крім цього, за власною інформацією УНІАН, сьогодні також надійшла інформація про замінування стадіону “Металіст”. У міліції ці дані поки що не підтверджують.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня невідома особа повідомляла про мінування приміщень на стадіоні «Металіст», приміщення Харківської облдержадміністрації, а також мінування автовокзалу «Левада». У жодному з випадків інформація про наявність вибухових пристроїв чи речовин також не підтвердилася.