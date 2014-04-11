МЗС: Резолюція ПАРЄ значно посилює міжнародну ізоляцію Росії

Міністерство закордонних справ вважає, що резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи значно посилює міжнародну ізоляцію Росії та є сильним інструментом підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

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"Ця резолюція станом на сьогодні, є найжорсткішим рішенням міжнародної організації у відповідь на порушення РФ своїми діями, міжнародного права. Вона значно поглиблює міжнародну ізоляцію Росії", - наголосив Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 квітня, ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і зборонила росіянам займати керівні посади в Парламентській Асамблеї до кінця року через підтримку російськими депутатами дій щодо окупації та анексії Криму Москвою.